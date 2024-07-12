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Глава Самары встретилась с жителями «Песчаной Глинки»

Елена Лапушкина встретилась с жителями Куйбышевского района.

Источник: мэрия

В Самаре глава города провела встречу с жителями СНТ «Песчаная Глинка», которое расположено в Куйбышевском районе. Самарцы рассказали о проблемах с дорогой, сообщили в мэрии.

— Инициативная группа «Песчаной Глинки» рассказала главе Самары, что дорога на въезде в товарищество — от Южного шоссе до Самарского областного наркологического диспансера, до въезда в СНТ, — находится в неудовлетворительном состоянии, — отмечают в городской администрации.

Глава города поручила профильным службам приступить к ремонту проезжей части. Также горожане рассказали о проблемах с установкой освещения на проезжей части от Южного шоссе до СНТ. Елена Лапушкина отметила, что проблема решаема, но для этого потребуется время.