Глава Самары встретилась с жителями «Песчаной Глинки»

В Самаре глава города провела встречу с жителями СНТ «Песчаная Глинка», которое расположено в Куйбышевском районе. Самарцы рассказали о проблемах с дорогой, сообщили в мэрии.
— Инициативная группа «Песчаной Глинки» рассказала главе Самары, что дорога на въезде в товарищество — от Южного шоссе до Самарского областного наркологического диспансера, до въезда в СНТ, — находится в неудовлетворительном состоянии, — отмечают в городской администрации.
Глава города поручила профильным службам приступить к ремонту проезжей части. Также горожане рассказали о проблемах с установкой освещения на проезжей части от Южного шоссе до СНТ. Елена Лапушкина отметила, что проблема решаема, но для этого потребуется время.