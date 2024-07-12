В Астане участились аварии по вине мопедов

С 9 по 12 июля в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижении уровня аварийности на дорогах, профилактики и пресечения правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. С начала ОПМ выявлено около 1300 нарушений ПДД. За превышение установленной скорости, зафиксированные автоматическими средствами фиксации, оштрафовано более 400 водителей, выявлено около 180 водителей, не соблюдавших правил перевозки пассажиров и пользование ремнями безопасности. При проведении ОПМ на коммунальную стоянку водворено более 200 транспортных средств.