В Астане участились аварии по вине мопедов

Так, в 17.11 часов, водитель автомашины «Тойота Камри», двигаясь по проспекту Сарыарка на пересечении с улицей Жангельдина, при повороте на разрешенный сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетнего водителя мопеда, который ехал по встречной полосе. Аналогичное ДТП произошло на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Нурмагамбетова в 21.40 часов. Водитель автомашины «Volkswagen Transporter» совершил наезд на 21-летнего водителя мопеда, который двигался по встречной полосе.
В результате третьего дорожного происшествия пострадал 18-летний водитель мопеда. Водитель автомашины «Kia Sportage» двигаясь по улице Бухар Жырау, на пересечении с улицей Алиева, при повороте на разрешенный сигнал светофора, допустил наезд на водителя мопеда, который двигался по встречной полосе.
С 9 по 12 июля в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижении уровня аварийности на дорогах, профилактики и пресечения правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. С начала ОПМ выявлено около 1300 нарушений ПДД. За превышение установленной скорости, зафиксированные автоматическими средствами фиксации, оштрафовано более 400 водителей, выявлено около 180 водителей, не соблюдавших правил перевозки пассажиров и пользование ремнями безопасности. При проведении ОПМ на коммунальную стоянку водворено более 200 транспортных средств.