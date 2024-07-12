Проезд по улице Истомина в Хабаровске планируют открыть раньше запланированных сроков

Энергетики выполнили замену участка теплосети: смонтировано 240 метров предызолированной трубы и установлены новые бетонные лотки. Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства. Производится обратная засыпка котлована песком и щебнем. Далее восстановят бортовые камни, а также уложат георешётку и новый асфальт.