Проезд по улице Истомина в Хабаровске планируют открыть раньше запланированных сроков

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» информируют, что ремонтные работы в границах домов № 104−108 по улице Истомина ведутся с опережением графика, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «ДГК».
Энергетики выполнили замену участка теплосети: смонтировано 240 метров предызолированной трубы и установлены новые бетонные лотки. Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства. Производится обратная засыпка котлована песком и щебнем. Далее восстановят бортовые камни, а также уложат георешётку и новый асфальт.
Завершить восстановление благоустройства планируется до 13 августа, однако при благоприятной погоде сроки работ могут сократиться.