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Проезд по улице Истомина в Хабаровске планируют открыть раньше запланированных сроков

Сейчас на участке ведутся работы по благоустройству.

Источник: АО ДГК

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» информируют, что ремонтные работы в границах домов № 104−108 по улице Истомина ведутся с опережением графика, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «ДГК».

Энергетики выполнили замену участка теплосети: смонтировано 240 метров предызолированной трубы и установлены новые бетонные лотки. Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства. Производится обратная засыпка котлована песком и щебнем. Далее восстановят бортовые камни, а также уложат георешётку и новый асфальт.

Завершить восстановление благоустройства планируется до 13 августа, однако при благоприятной погоде сроки работ могут сократиться.

ЖКХ