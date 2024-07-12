ГАИ напомнила о правилах дорожной безопасности в дождь

«При ухудшении видимости включите ближний свет фар, выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, избегайте резких торможений, не пользуйтесь круиз-контролем», — отметили в дорожной милиции.
Там также обратили внимание на то, что в дождь значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Из-за этого увеличивается тормозной путь и теряется управляемость. Поэтому нужно проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо.
«Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно — остановитесь на обочине с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами, и переждите ливень», — советует ГАИ.
Сильный дождь с грозой прошел утром 12 июля в некоторых районах Минска и вблизи столицы. По прогнозу, вероятность дождей сохраняется в городе до 11:00. Затем ожидается жара. Столбик термометра по всей стране может подняться до 30 и даже 34 тепла, а в южных районах — местами плюс 35−36.