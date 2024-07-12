ГАИ напомнила о правилах дорожной безопасности в дождь

Сильный дождь с грозой прошел утром 12 июля в некоторых районах Минска и вблизи столицы. По прогнозу, вероятность дождей сохраняется в городе до 11:00. Затем ожидается жара. Столбик термометра по всей стране может подняться до 30 и даже 34 тепла, а в южных районах — местами плюс 35−36.