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ГАИ напомнила о правилах дорожной безопасности в дождь

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Водителям в сложных погодных условиях нужно снизить скорость и не совершать необдуманные маневры, напомнили в ГАИ Минска.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

«При ухудшении видимости включите ближний свет фар, выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, избегайте резких торможений, не пользуйтесь круиз-контролем», — отметили в дорожной милиции.

Там также обратили внимание на то, что в дождь значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Из-за этого увеличивается тормозной путь и теряется управляемость. Поэтому нужно проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо.

«Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно — остановитесь на обочине с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами, и переждите ливень», — советует ГАИ.

Сильный дождь с грозой прошел утром 12 июля в некоторых районах Минска и вблизи столицы. По прогнозу, вероятность дождей сохраняется в городе до 11:00. Затем ожидается жара. Столбик термометра по всей стране может подняться до 30 и даже 34 тепла, а в южных районах — местами плюс 35−36.