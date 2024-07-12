Жара до 39 градусов и кратковременные дожди. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в выходные

Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность. 13 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза. По Хорезмской области без осадков. 14 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза. 15 июля без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду.
Температура ночью 13 июля 20−25 градусов,
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду с пыльным поземком.
Температура 13 июля ночью 20−25 градусов, днем 33−38 градусов. 14 июля ночью 18−23 градуса, днем 32−37 градусов. 15 июля ночью 18−23 градуса, днем 30−35 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 14 июля по Ташкентской, Сырдарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду с пыльным поземком.
Температура ночью 13 июля 21−26 градусов,
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду.
Температура 13 июля ночью 22−27 градусов, днем 34−39 градусов.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность. 13 июля без осадков.
Предгорные и горные районы
Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 13 июля 13−18 градусов,