Жара до 39 градусов и кратковременные дожди. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в выходные

Небольшая, местами переменная облачность. 13 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза. По Хорезмской области без осадков. 14 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза. 15 июля без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду. 13—14 июля в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду с пыльным поземком.