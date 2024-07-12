Духота, влажность и туман: о погоде во Владивостоке рассказали синоптики

Во Владивостоке на следующей неделе кроме духоты ожидается высокая влажность. В город ворвется туман, не исключена и морось. В ночь на понедельник и вторник столбики термометров покажут +16…+20°С, а днем +21…+25°С. В среду есть вероятность дождя, а дневная температура понизится на 2−3 градуса.