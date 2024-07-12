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Духота, влажность и туман: о погоде во Владивостоке рассказали синоптики

Душная погода с температурой до +30°С сохранится в Приморье до следующей недели.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В начале следующий недели в Приморье ожидается духота. По словам синоптиков Примгидромета, на погоду в крае повлияет гребень тихоокеанского антициклона.

В понедельник и вторник, 15 и 16 июля, в край придет теплая погода, существенные осадки не предвидятся. Минимальная температура воздуха достигнет +11…+20°С, максимальная в континентальных районах +26…+33°С, а на побережье +20…+25°С.

В среду, 17 числа, ожидается дождь, который пойдет из-за атмосферных фронтов. Минимальные показатели столбиков термометров не изменятся, а вот максимальные понизятся на 1−4 градуса.

Во Владивостоке на следующей неделе кроме духоты ожидается высокая влажность. В город ворвется туман, не исключена и морось. В ночь на понедельник и вторник столбики термометров покажут +16…+20°С, а днем +21…+25°С. В среду есть вероятность дождя, а дневная температура понизится на 2−3 градуса.