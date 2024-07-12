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Школу в Уфе оштрафовали из-за травмы ребенка

Школа в микрорайоне Сипайлово привлечена к административной ответственности за нарушение прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ) и оштрафована на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это школа № 127.

Административное дело заведено по итогам прокурорской проверки по публикации в СМИ.

Установлено, что в апреле этого года ученики пятого класса на уроке труда и технологии раскидывали снег. Один из мальчиков ударил своего одноклассника лопатой. Пострадавшего ребенка отправили в больницу с сотрясением головного мозга. В момент происшествия фельдшер в школе отсутствовал.

Надзорное ведомство внесло в адрес директора школы и медорганизации представления, два должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке.

образование
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