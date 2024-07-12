Школу в Уфе оштрафовали из-за травмы ребенка

Установлено, что в апреле этого года ученики пятого класса на уроке труда и технологии раскидывали снег. Один из мальчиков ударил своего одноклассника лопатой. Пострадавшего ребенка отправили в больницу с сотрясением головного мозга. В момент происшествия фельдшер в школе отсутствовал.