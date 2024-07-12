Руководители ФСИН по Ростовской области ушли в отставку после инцидента в ростовском СИЗО

Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области 16.06.2024, по результатам которой принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель. Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дачи правовой оценки. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — говорится в релизе.



По данным сайта управления, должность начальника ГУ ФСИН по Ростовской области занимал Дмитрий Безруких. Управление он возглавлял с осени 2020 года, в декабре 2023-го ему присвоили звание генерал-майора.



Напомним, во время инцидента в ростовском СИЗО 16 июня, шестеро заключенных захватили двух сотрудников учреждения в качестве заложников. После неудачных переговоров арестанты отказались отпустить заложников и сдаться. Начался штурм, в результате чего пятеро террористов погибли, а один из них, Даниил Камнев, получил тяжелые ранения. Ему предъявлены обвинения в побеге из мест лишения свободы, захвате заложников и нарушении деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. В настоящее время Камнев находится под арестом до 15 августа.