«Не сезон»: в Калининграде снова выросли цены на судака

Летом всегда судак не ловится, а сейчас он совсем-совсем не ловится. Цены определяются от спроса и предложения. Спрос на судака большой: он есть в меню каждого ресторана. А предложения нет. Просто не ловится и всё. Тем более основной вылов — это Куршский залив, а там сейчас вода тёплая. Судак стоит, не двигается, — объяснил владелец магазина «Океан» Сергей Петров.