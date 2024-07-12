«Не сезон»: в Калининграде снова выросли цены на судака

В Калининграде подорожал свежий судак. Стоимость продукции увеличилась к летнему сезону.
Как передает корреспондент Калининград.Ru, килограмм филе на Центральном рынке продают за 620−880 рублей, тушки стоят от 350 до 480. «У нас у всех одинаковая цена. Выше нет цены и ниже нет цены», — рассказал один из продавцов рыбного павильона.
По словам экспертов, судак дорожает в летний период каждый год. Повышение цен на рыбу связывают с плохим уловом и возросшим спросом.
Летом всегда судак не ловится, а сейчас он совсем-совсем не ловится. Цены определяются от спроса и предложения. Спрос на судака большой: он есть в меню каждого ресторана. А предложения нет. Просто не ловится и всё. Тем более основной вылов — это Куршский залив, а там сейчас вода тёплая. Судак стоит, не двигается, — объяснил владелец магазина «Океан» Сергей Петров.
Летом 2023 года филе судака подорожало до 750−900 рублей. Эксперты объясняли рост цен сезонностью и наплывом туристов. Тогда же председатель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич заявил, что платить 400−500 рублей за килограмм судака — абсурд. По его словам, цены на Центральном рынке не поддаются никакой логике.