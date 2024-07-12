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Дожди могут подтопить некоторые районы Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с ожидаемыми дождями 13—16 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Podrobno.uz

Экстренное заявление на своей странице в Facebook опубликовал 12 июля директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа.

По прогнозам, сильные дожди пройдут:

Кашкадарья: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарья: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Ташобласть: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.