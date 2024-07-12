Дожди могут подтопить некоторые районы Узбекистана

Экстренное заявление на своей странице в Facebook опубликовал 12 июля директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа.
По прогнозам, сильные дожди пройдут:
Кашкадарья: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
Сурхандарья: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
Ташобласть: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.