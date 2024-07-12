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Красноярская прокуратура требует взыскать миллиард рублей с «ПромСтрой»

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд к красноярским муниципальным предприятиям САТП и УДИБ с требованием признать заключённые со строительной компанией «ПромСтрой» договоры недействительными, а также взыскать с фирмы один миллиард рублей в пользу федерального бюджета.

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент гендиректор «ПромСтрой» Декард Ханагян заключен под стражу. Его подозревают в картельном сговоре с экс-руководителем муниципального предприятия САТП Дмитрием Сокирко, который сейчас под находится домашним арестом. Кроме того, Ханагяна обвиняют в незаконном обороте денежных средств на 33 миллиона рублей.

По данным СК, Сокирко и Ханагян договорились, что компания последнего не будет участвовать в торгах на ремонт дорог в семи районах Красноярска, чтобы муниципальное предприятие выиграло их. После этого САТП нанимал «ПромСтрой» в качестве субподрядчика.

Таким образом, Сокирко и Ханагян смогли выиграть контракт на сумму в один миллиард рублей.

Прокуратура