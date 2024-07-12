Красноярская прокуратура требует взыскать миллиард рублей с «ПромСтрой»

По данным СК, Сокирко и Ханагян договорились, что компания последнего не будет участвовать в торгах на ремонт дорог в семи районах Красноярска, чтобы муниципальное предприятие выиграло их. После этого САТП нанимал «ПромСтрой» в качестве субподрядчика.