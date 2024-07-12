Красноярская прокуратура требует взыскать миллиард рублей с «ПромСтрой»

В настоящий момент гендиректор «ПромСтрой» Декард Ханагян заключен под стражу. Его подозревают в картельном сговоре с экс-руководителем муниципального предприятия САТП Дмитрием Сокирко, который сейчас под находится домашним арестом. Кроме того, Ханагяна обвиняют в незаконном обороте денежных средств на 33 миллиона рублей.
По данным СК, Сокирко и Ханагян договорились, что компания последнего не будет участвовать в торгах на ремонт дорог в семи районах Красноярска, чтобы муниципальное предприятие выиграло их. После этого САТП нанимал «ПромСтрой» в качестве субподрядчика.
Таким образом, Сокирко и Ханагян смогли выиграть контракт на сумму в один миллиард рублей.