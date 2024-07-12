«Молот» официально прокомментировал госпитализацию своего голкипера

«Егор Гуськов в следствие бытового несчастного случая получил ожоги верхней части тела. Сейчас Егор находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением врачей. Точный срок реабилитации пока остается неизвестным», — говорится в сообщении на сайте команды.