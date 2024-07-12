Современный спортивный центр откроется во Владивостоке в следующем году

Во Владивостоке идет масштабный ремонт здания на Океанском проспекте, 19 В. Скоро в нем появится современный спортивный комплекс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Ожидается, что уже в начале следующего года здесь откроется зал художественной гимнастики, который займет около 500 квадратных метров на первом этаже. Это станет новым домом для детско-юношеского отделения спортшколы Владивостока по гимнастике, чем снимут нагрузку с основного помещения школы на улице Пограничной.
На верхних этажах предусмотрены зрительные балконы и помещение для занятий настольным теннисом, а в цокольном этаже разместится зал для смешанных единоборств. Спорткомплекс также планируется использовать для проведения соревнований по различным видам спорта.
Работы по модернизации здания ведутся в соответствии с мастер-планом Владивостока и финансируются из специального казначейского кредита. По словам заместителя начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерия Курочкина, контракт на капитальный ремонт был заключен с ООО «ДСК» после аукциона. Сейчас работы идут по графику, и планируется их завершение к концу года.
Комментируя текущий прогресс, генеральный директор подрядчика ООО «Ингвар инженеринг групп» Игорь Вотченко упомянул, что уже проведен полный демонтаж фасадов, кровли и внутренних помещений, выполнена антигрибковая защита и заказаны новые стеклопакеты. Сейчас ведется внутренняя отделка и чистовая отделка здания.
В свою очередь, спортивная школа Владивостока, расположенная на улице Пограничной, также получила обновление за счет краевого гранта. Как сообщила директор школы Екатерина Мунирова, приобретено новое оборудование, включая гимнастический ковер и атрибутику для малышей, что значительно улучшит качество тренировочного процесса.
Напомним, торжественную церемонию открытия очередного ФОКа провели во Владивостоке во вторник, 9 июля. Теперь ученики школы № 56 имеют собственный спортзал и смогут заниматься физкультурой и спортом, в том числе, постигать постигать азы киокусинкай-карате.