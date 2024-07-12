Современный спортивный центр откроется во Владивостоке в следующем году

Работы по модернизации здания ведутся в соответствии с мастер-планом Владивостока и финансируются из специального казначейского кредита. По словам заместителя начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерия Курочкина, контракт на капитальный ремонт был заключен с ООО «ДСК» после аукциона. Сейчас работы идут по графику, и планируется их завершение к концу года.