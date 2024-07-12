В Хабаровском крае усилят работу по газификации населения

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. На нем обсудили развитие газоснабжения и газификации. С начала работы программы была создана газотранспортная сеть протяженностью больше трех тысяч километров, построено 18 распределительных станций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным на начало 2024 года уровень обеспеченности населения газом составил 55,43%. Техническая возможность газификации есть в 41 населенном пункте в 10 районах.
Сейчас в регионе продолжают строительство распределительных газопроводов в поселках Эльбан и Хор, а также ведется разработка проектной документации для обеспечения газом микрорайона Малая Хапсоль в Комсомольске-на-Амуре.
За счет специальной надбавки с 2017 года построено больше 50 километров распределительных сетей. Сейчас идет строительство 23,5 километра сетей в селе Ильинка Хабаровского района, Комсомольске-на-Амуре, поселке Де-Кастри и селе Богородское Ульчского района.
До 2025 года в регионе будет построено шесть газопроводов-отводов, около 170 километров межпоселковых и 270 километров внутрипоселковых газопроводов для обеспечения ресурсом более 20 тысяч квартир и домов в 20 населенных пунктах.
Депутаты обратили внимание, что работа идет медленно, а подрядчик нарушает сроки и не выполняет обязательства по первоочередному подключению семей участников СВО. Одна из них не может добиться подключения к газу. Представители газораспределительной компании заверили депутатов, что уделят этому направлению особое внимание.