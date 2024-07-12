В Хабаровском крае усилят работу по газификации населения

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. На нем обсудили развитие газоснабжения и газификации. С начала работы программы была создана газотранспортная сеть протяженностью больше трех тысяч километров, построено 18 распределительных станций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".