Площадь лесных пожаров резко уменьшилась в Хабаровском крае

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась почти на 9 тысяч гектаров за сутки. Сейчас в регионе продолжают действовать 11 возгораний, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.
Часть пожаров потушили проливные дожди, а оставшиеся очаги ликвидировали специалисты. На данный момент площадь действующих пожаров составляет около 5,4 тысячи гектаров. Огонь бушует на удалённых территориях Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов.
«В Охотском районе к тушению привлечены 46 специалистов. Очаги возгораний находятся преимущественно в труднодоступных местах, значительно удалённых от населённых пунктов и объектов экономики», — пояснили в отделе охраны, защиты и воспроизводства лесов минлсехоза.
В крае по-прежнему действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей, в случае намеренного поджога — до 2 миллионов рублей. Жителям края настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнём и неукоснительно придерживаться правил пожарной безопасности в лесах.