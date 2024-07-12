Площадь лесных пожаров резко уменьшилась в Хабаровском крае

В крае по-прежнему действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей, в случае намеренного поджога — до 2 миллионов рублей. Жителям края настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнём и неукоснительно придерживаться правил пожарной безопасности в лесах.