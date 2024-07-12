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Густой туман накрыл Екатеринбург

В Екатеринбург пришли дожди и туманы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург пришли дожди, а вместе с ними и густой туман. Он накрыл весь город. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

— Екатеринбург в молоке! Это долгожданная погода. Наконец-то в городе спала жара. Немного прохлады и дождей не помешает, — рассказывает горожанин.

В центре Екатеринбурга высотки скрылись в тумане. Его заметили жители разных районов: Академического, ВИЗа, Уралмаша, Ботаники и других.

В течение 12 июля в Екатеринбурге ожидается температура до +20 градусов. Пройдут сильные ливни, гроза, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. О непогоде предупредили сотрудники МЧС.

— В Свердловской области 11—12 июля ожидаются сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — рассказали спасатели.