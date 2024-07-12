Густой туман накрыл Екатеринбург

В Екатеринбург пришли дожди, а вместе с ними и густой туман. Он накрыл весь город. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.
— Екатеринбург в молоке! Это долгожданная погода. Наконец-то в городе спала жара. Немного прохлады и дождей не помешает, — рассказывает горожанин.
В центре Екатеринбурга высотки скрылись в тумане. Его заметили жители разных районов: Академического, ВИЗа, Уралмаша, Ботаники и других.
В течение 12 июля в Екатеринбурге ожидается температура до +20 градусов. Пройдут сильные ливни, гроза, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. О непогоде предупредили сотрудники МЧС.
— В Свердловской области