Пятый «IT-куб» откроют в Хабаровском крае

В этом году в Хабаровском крае откроется пятый центр «IT-куб». Центр будет создан в рамках президентского нацпроекта «Образование» на базе гимназии имени З. А. Космодемьянской в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. В учреждении появится инновационная площадка для развития инженерного образования — освоения программирования, изучения современных IT-технологий и робототехники, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.