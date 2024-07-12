Пятый «IT-куб» откроют в Хабаровском крае

В этом году в Хабаровском крае откроется пятый центр «IT-куб». Центр будет создан в рамках президентского нацпроекта «Образование» на базе гимназии имени З. А. Космодемьянской в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. В учреждении появится инновационная площадка для развития инженерного образования — освоения программирования, изучения современных IT-технологий и робототехники, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Центр «IT-куб» позволит школьникам развивать компетенции в области цифровизации, осваивать актуальные и востребованные знания, навыки и умения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Новая образовательная площадка способствует выявлению, поддержке и развитию у детей способностей и талантов, математической и информационной грамотности, профориентации, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Сейчас в гимназии имени З. А. Космодемьянской проходит ремонт. Все работы идут по плану. 2 сентября обновленная школа с современным оборудованием будет встречать учащихся.
Напомним, что в Хабаровском крае создана региональная сеть Центров цифрового образования детей «IT-куб», включающая два центра в Хабаровске, один — в с. Восточное Хабаровского района и еще один — в Комсомольске-на-Амуре.