Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили 17 древних захоронений в Нижегородской области

Раскопки ведутся на правом берегу Оки в районе Вачи.

Источник: телеграм-канал Юрия Филиппова

Археологи нашли 17 древних захоронений в Вачском районе Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Древние захоронения были обнаружены во время раскопок на правом берегу Оки в районе Вачи. Археологам удалось найти подвески, браслеты, бусины и элементы керамической посуды. Когда-то они принадлежали финно-угорским племенам мурома, жившим на этой территории в VIII—XI вв.еках.

Все найденные предметы будут тщательно изучены, а после представлены на выставке по итогам раскопок.

археология