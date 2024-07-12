Археологи обнаружили 17 древних захоронений в Нижегородской области

Археологи нашли 17 древних захоронений в Вачском районе Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.
Древние захоронения были обнаружены во время раскопок на правом берегу Оки в районе Вачи. Археологам удалось найти подвески, браслеты, бусины и элементы керамической посуды. Когда-то они принадлежали финно-угорским племенам мурома, жившим на этой территории в
Все найденные предметы будут тщательно изучены, а после представлены на выставке по итогам раскопок.