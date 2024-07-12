Власти Краснодара объяснили перебои со светом перегрузкой сетей

«Основные перебои в системе электроснабжения города Краснодара связаны с всплесками и ограничениями в магистральных сетях, в том числе на межрегиональных линиях 220, 110, 500 кВ ПАО Россети. Впоследствии происходит снижение напряжения и мощности в сетях уровнем напряжения 35, 10, 0,4 кВ, выход из строя кабельных линий и отключение подстанций», — написал замглавы Краснодара в своем телеграм-канале.