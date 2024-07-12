Небольшой дождь и около +23° ожидается в Иркутске в субботу

В северо-западных, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах, ночью в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сильные, местами очень сильные дожди, в Тайшетском, Катангском, северо-восточных и ночью в Чунском районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, днем град.