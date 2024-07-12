Небольшой дождь и около +23° ожидается в Иркутске в субботу

В северо-западных, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах, ночью в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сильные, местами очень сильные дожди, в Тайшетском, Катангском, северо-восточных и ночью в Чунском районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, днем град.
Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15−20 м/с, температура ночью +12,+17°, при прояснении +5,+10°, днем +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°, в Катангском, северо-восточных и Киренском районах ночью +15,+20°, днем +28,+33°.
В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, ночью ожидается умеренный, днем — небольшой дождь, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +21,+23°.