Новая очередь Парка Облаков открылась в Краснодаре — ФОТО

Новая зона Парка Облаков открылась в Краснодаре. Она уже доступна для прогулок и отдыха, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на официальный телеграм— канал парк «Краснодар»(18+).
Теперь жители и гости города свободно могут находиться на территории нового пространства. Оно расположилось между Японским садом и прогулочной аллеей.
Растения в садово-парковой зоне подстрижены в топиар стиле (фигуристая стрижка, — прим. редакции), для посетителей установлены белоснежные лавочки. Также обновлена схема для пешеходов и транспорта.
Напомним, что первая часть стала доступна в прошлую пятницу, 5 июля. Там появились дубовая аллея с лавочками и зона игр для детей.
Седьмая очередь частично открыта для посещений.
Как раннее сообщало информагентство, строительство новой очереди парка «Краснодар» стартовало весной 2023 года. В паспорте объекта указано, что дата начала стройки апрель 2023 года, дата окончания — апрель 2025 года. Планируется, что площадь «Парка Облаков» будет вдвое больше Японского сада, который занимает 75 тысяч кв м.