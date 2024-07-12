На поезде в Боровое: число туристов увеличилось на треть

С начала летнего сезона поездка на поезде в зону курорта Боровое стала еще более популярной среди казахстанцев и иностранных туристов.
«В живописный уголок Казахстана за июнь было перевезено 49 тыс. человек электропоездами национального перевозчика. Этот показатель на 30% выше, чем в прошлом году, когда услугами железной дороги воспользовались около 34 тысяч пассажиров».
Для удобства пассажиров в этом году было сокращено время поездки скоростного электропоезда по маршруту Караганда — Астана — Курорт Боровое на участке № 6811/6812 «Астана — Курорт Боровое» до 2,5 часа.
Кроме того, на летний период продлен маршрут скоростного электропоезда № 7509/7510 «Павлодар — Астана» до Кокшетау с остановкой на станции «Курорт Боровое» (номер поезда № 6805/6806). Этот поезд курсирует два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Как отметили в пресс-службе дочерней компании КТЖ, принятые меры позволили существенно увеличить число пассажиров на Курорт Боровое.
Вместе с тем в этом году планируется перевезти по железной дороге еще 125 тыс. пассажиров в направлении Курорт Боровое.
«Также ежедневно в сторону Борового курсирует электропоезд № 6829/6830 “Астана — Кокшетау”. Кроме этого, со станции Астана-1 курсируют электропоезда Nº7553/7556, № 6811/6812 “Караганда — Астана — Курорт Боровое”, Nº7507/7508 “Астана — Кокшетау” от вокзала “Нурлы Жол”.
К слову, стоимость билетов варьирует от 2271 до 2943 тенге. Приобрести их можно от 10 до одних суток до поездки на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах.