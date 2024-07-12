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В день святых апостолов Петра и Павла в Тайшете прошел Крестный ход

Православная церковь 12 июля отмечать День святых апостолов Петра и Павла.

Источник: Комсомольская правда

В Тайшете местные жители приняли участие в Крестном ходе. 12 июля православная церковь отмечает христианский праздник День святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

— В Тайшете состоялся Крестный ход — от храма «Всех скорбящих Радость» на улице Суворова до храма святых апостолов Петра и Павла на улице Пушкина, — пишет информационное агентство.

Служители церкви с крестом и иконой с изображением святых прошли по улицам Тайшета вместе с горожанами. Охрану порядка обеспечивали полицейские.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на ремонт храмов в Приангарье выделят 50 миллионов рублей. По субсидии планируют отреставрировать пять церквей. Денежная помощь покроет 75% расходов.