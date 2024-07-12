В день святых апостолов Петра и Павла в Тайшете прошел Крестный ход

В Тайшете местные жители приняли участие в Крестном ходе. 12 июля православная церковь отмечает христианский праздник День святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».
— В Тайшете состоялся Крестный ход — от храма «Всех скорбящих Радость» на улице Суворова до храма святых апостолов Петра и Павла на улице Пушкина, — пишет информационное агентство.
Служители церкви с крестом и иконой с изображением святых прошли по улицам Тайшета вместе с горожанами. Охрану порядка обеспечивали полицейские.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на ремонт храмов в Приангарье выделят 50 миллионов рублей. По субсидии планируют отреставрировать пять церквей. Денежная помощь покроет 75% расходов.