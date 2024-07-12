В Волгограде нашли пропавшую на неделю мать двоих детей

33-летняя Олеся Колганова из Волгограда вышла на связь с родными и близкими, которые искали ее целую неделю. Мать двоих детей внезапно исчезла 5 июля. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru мама женщины, с ее дочерью все в порядке.
— Я пока не знаю подробностей, толком с Олесей не разговаривали. Но полиция нашла мужчину, с которым ее видели, и вышла с ним на связь. После этого дочь сама позвонила, — уточнила мама Оксана.
Напомним, Олесю Колганову искали по всему Волгограду. В поисках принимали участие родственники, полиция и волонтеры.