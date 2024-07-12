Служебная проверка ждет сотрудников ГАИ Большого Камня

В Приморье во время несения службы в районе 47 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» сотрудниками полиции была предпринята попытка остановки автомобиля Mitsubishi Outlander. Он выделялся из транспортного потока агрессивной манерой вождения. В какой-то момент сотрудники ГАИ решили применить физическую силу по отношению к водителю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Водитель проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке. Он увеличил скорость и предпринял попытку скрыться, продолжая совершать опасные маневры. Автомобиль двигался в населённом пункте на высокой скорости, обгоняя попутные машины. Тем самым, он создавал непосредственную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.
В районе 43 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» наряду ДПС удалось прижать транспорт к обочине. Инспектор подошёл к автомобилю, двери которого оказались заблокированы. Спустя некоторое время водитель открыл дверь, но попытался вывернуть руль, чтобы продолжить движение и объехать патрульный автомобиль. Сотрудникам ДПС удалось вытащить его из машины, однако на улице мужчина продолжил оказывать сопротивление. Тогда отношении него была применена физическая сила и наручники.
В присутствии двух понятых по имеющимся признакам опьянения водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия мужчина отказался и был доставлен в медицинское учреждение. Там факт употребления алкоголя не подтвердился.
В отношении водителя был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспорта). Также начальником межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.
Напомним, в Приморье полицейские задержали злостного нарушителя ПДД с наркотиками. В поселке Краскино инспекторы ДПС попытались остановить водителя Toyota Hilux Surf за отсутствие ремня безопасности. Водитель начал уходить от погони. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить беглеца. Погоня завершилась на пляже в посёлке Зарубино, где водителя задержали, используя физическую силу и наручники.