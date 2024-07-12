Служебная проверка ждет сотрудников ГАИ Большого Камня

В районе 43 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» наряду ДПС удалось прижать транспорт к обочине. Инспектор подошёл к автомобилю, двери которого оказались заблокированы. Спустя некоторое время водитель открыл дверь, но попытался вывернуть руль, чтобы продолжить движение и объехать патрульный автомобиль. Сотрудникам ДПС удалось вытащить его из машины, однако на улице мужчина продолжил оказывать сопротивление. Тогда отношении него была применена физическая сила и наручники.