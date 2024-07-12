В Новосибирске один из трамваев перестанет ходить из-за ремонтных работ

Ремонтные работы запланированы с 12 июля, начиная с 23:59, до 15 июля, до 05:00. В это же время будут изменены маршруты трамваев № 10, 15 и 18:
Маршрут № 10 «Бугринская роща — Хлебозавод» изменится на следующий: ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», с разворотом для движения в обратном направлении.
Маршрут № 15 «Бугринская роща — Юго-Западный ж/м» будет следующим: ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, с разворотом для движения в обратном направлении.
Маршрут № 18 «Юго-Западный ж/м — Пос. Чемской» изменится следующим образом: ул. Петухова, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, с разворотом для движения в обратном направлении.
Изменения в расписании временного отсутствия трамвая № 8 и маршрутов других трамваев вступят в силу с указанных дат и продлятся до завершения ремонтных работ.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в автомобиль.