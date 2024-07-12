Больше половины красноярцев считают свои отпускные маленькими

Больше половины жителей Красноярска оказались недовольны размером своих отпускных. Об этом заявили аналитики службы исследований сервиса hh.ru.
Специалисты провели опрос среди жителей города и выяснили, что 64% респондентов недовольны своими отпускными. Женщины чаще мужчин говорили, что недовольны полученной суммой — 68% против 59%.
Больше всего недовольство своими отпускными высказывали работники HR-сферы — 79%, а также маркетологи — 23%. Больше всего довольны размером отпускных ИТ-специалисты — 46% и представители финансовой сферы — 40%.
Также специалисты сервиса выяснили, какую сумму планируют красноярцы потратить на свой отпуск. 42% жителей города заявили, что потратят больше 50 тысяч рублей, 17% — от 30 до 50 тысяч, 10% — от 10 до 30 тысяч рублей. Только 7% потратят на отпуск меньше 10 тысяч рублей.
Ранее аналитики сообщали, что за год в Красноярском крае предлагаемые зарплаты выросли больше, чем в остальных сибирских регионах.