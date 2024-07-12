Больше половины красноярцев считают свои отпускные маленькими

Также специалисты сервиса выяснили, какую сумму планируют красноярцы потратить на свой отпуск. 42% жителей города заявили, что потратят больше 50 тысяч рублей, 17% — от 30 до 50 тысяч, 10% — от 10 до 30 тысяч рублей. Только 7% потратят на отпуск меньше 10 тысяч рублей.