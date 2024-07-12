На улице Руставели в Уфе ограничили движение транспорта.

В Уфе до 15 августа ограничили движение автомобилей и транспорта на улице Шота Руставели, информирует минтранс Башкирии.
Речь идет об участке от Адмирала Макарова до Уфимского шоссе. Отмечается, что на данное время здесь недоступен проезд по шоссе со стороны Руставели — возможно лишь одностороннее движение.
Временные неудобства связаны с ремонтом магистральной теплосети протяженностью 149 погонных метров. Жителей призвали отнестись к ограничительным мерам с пониманием и рекомендовали планировать маршруты заранее.
«Объехать данный участок возможно, в частности, по улице Трамвайной».