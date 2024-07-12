Москва стала лидером транспортного развития и дает импульс всем регионам России

Также на дорогах становится свободнее за счет использования жителями не личного автомобиля или наземного транспорта, а поездок на МЦД как самого быстрого и удобного способа добраться из точки А в точку Б. Это и улучшение экологической обстановки в регионе. К 2030 году планируется расширить и сеть перехватывающих парковок: для автомобилистов в Москве и области обустроят более 150 тысяч мест у станций рельсового каркаса.