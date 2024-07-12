Минские пляжи будут патрулировать с помощью беспилотников

Как пишет пресс-служба Мингорисполкома, речь об этом шла на встрече с сотрудниками УП «Ремавтодор Центрального района». Тема соблюдения отдыхающими мер безопасности на водах актуальная в летнее время, особенно сейчас, когда в Беларуси установилась тропическая жара.
«Чтобы отслеживать обстановку на пляжах еще оперативнее, планируется приобретение квадрокоптеров».
Отмечается, что спасатели начнут использовать БПЛА уже в текущем сезоне.
Корзун подчеркнул, что в Минске значительное внимание уделяют не только обустройству пляжей, но и безопасности отдыхающих.
По его словам, чтобы сократить число несчастных случаев на воде во время жаркой погоды, когда минчане массово отдыхают в зонах рекреации, организованы дополнительные спасательные посты ОСВОД.
Увеличилось число трагедий на воде
С началом летнего сезона, как правило, увеличивается количество трагедий с купальщиками, в Беларуси с начала года на воде погибли более 160 человек, из которых почти треть — с начала купального сезона.
По данным спасателей, основной причиной утоплений летом являются купание в нетрезвом состоянии, несоблюдение правил поведения на воде, а также беспечность взрослых, которые отпускают детей без присмотра плавать в водоемах. Еще одной причиной становится купание на стихийных пляжах.
По всей стране оборудованы десятки пляжей, на которых официально разрешено купаться, только в белорусской столице их насчитывается 25.