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Минские пляжи будут патрулировать с помощью беспилотников

МИНСК. 12 июл — Sputnik. Минские спасатели ОСВОД планируют использовать дроны для патрулирования пляжей для контроля соблюдения безопасного поведения отдыхающих в зонах рекреации, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

Как пишет пресс-служба Мингорисполкома, речь об этом шла на встрече с сотрудниками УП «Ремавтодор Центрального района». Тема соблюдения отдыхающими мер безопасности на водах актуальная в летнее время, особенно сейчас, когда в Беларуси установилась тропическая жара.

«Чтобы отслеживать обстановку на пляжах еще оперативнее, планируется приобретение квадрокоптеров».

отметил Корзун.

Отмечается, что спасатели начнут использовать БПЛА уже в текущем сезоне.

Корзун подчеркнул, что в Минске значительное внимание уделяют не только обустройству пляжей, но и безопасности отдыхающих.

По его словам, чтобы сократить число несчастных случаев на воде во время жаркой погоды, когда минчане массово отдыхают в зонах рекреации, организованы дополнительные спасательные посты ОСВОД.

Увеличилось число трагедий на воде

С началом летнего сезона, как правило, увеличивается количество трагедий с купальщиками, в Беларуси с начала года на воде погибли более 160 человек, из которых почти треть — с начала купального сезона.

По данным спасателей, основной причиной утоплений летом являются купание в нетрезвом состоянии, несоблюдение правил поведения на воде, а также беспечность взрослых, которые отпускают детей без присмотра плавать в водоемах. Еще одной причиной становится купание на стихийных пляжах.

По всей стране оборудованы десятки пляжей, на которых официально разрешено купаться, только в белорусской столице их насчитывается 25.

туризм и отдых