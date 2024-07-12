На Комсомольской во Владивостоке укладывают новый асфальт

Летом — самый разгар ремонта и строительства во Владивостоке. А установившаяся теплая погода без дождей позволяет дорожникам не сбавлять темпы. Локальные и комплексные работы проводятся в разных районах города. Не стала исключением и улица Комсомольская, здесь минувшей ночью специалисты приступили к укладке асфальта. После того, как сделают новое покрытие на дороге, благоустроят и тротуары.
Ремонт на Комсомольской, а также прилегающим к ней улицам Иманская и Авроровская, проводит по соглашению с администрацией подрядная организация. Комплексное благоустройство стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Улучшения ждут не только проезжую часть, но и тротуары и дорожную инфраструктуру. Новое покрытие, благоустроенные пешеходные связи — все включено в перечень работ. Вместе с асфальтированием продолжается и укладка бордюрного камня на обозначенной территории.
«Работы по установке гранитного бордюрного камня выполнены на 80%. Тротуары также готовы к укладке асфальта, чем и планируется заняться в ближайшие выходные. Сейчас мы укладываем выравнивающий слой асфальта на Комсомольской, постепенно будем переходить на Иманскую, а затем и на Авроровскую, после завершения здесь ремонта теплосетей и ливневой канализации», — поделился представитель подрядчика Евгений Чирков.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», уже на следующей неделе планируется открыть проезд по Авроровской. Правда пока движение будет однополосным и только днем. В ночное же время специалисты продолжат масштабную реконструкцию участка. Здесь еще предстоит устранить выявленные проблемы. Речь об изношенных теплосетях, которые обнаружили при проведении работ. В том числе, из-за неисправных коммуникаций улица оказывалась затоплена во время дождей. Также специалисты модернизируют систему ливневой канализации, под замену попал большой участок, чтобы в будущем избежать подтоплений.
В этом строительном сезоне помимо Авроровской, Иманской и Комсомольской комплексно ремонтируют по нацпроекту Героев Хасана, Никифорова, Сафонова. Все работы идут по графику, а где-то и с опережением сроков. Например, редакция уже подробно рассказывала о завершении модернизации перекрестка Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Объект сдали с опережением графика.