На Комсомольской во Владивостоке укладывают новый асфальт

Как ранее сообщала «КП — Владивосток», уже на следующей неделе планируется открыть проезд по Авроровской. Правда пока движение будет однополосным и только днем. В ночное же время специалисты продолжат масштабную реконструкцию участка. Здесь еще предстоит устранить выявленные проблемы. Речь об изношенных теплосетях, которые обнаружили при проведении работ. В том числе, из-за неисправных коммуникаций улица оказывалась затоплена во время дождей. Также специалисты модернизируют систему ливневой канализации, под замену попал большой участок, чтобы в будущем избежать подтоплений.