Пилот Новицкий показал красивое видео посадки Airbus в Иркутске в дождь

«Сегодня в Иркутске была низкая облачность. Огни ВПП (взлетно-посадочной полосы — ред.) мы увидели почти перед самым “Minimum”. Как вы слышите на видео “Hundred above” — это 100 футов до минимума. Так что я уже был готов уходить на второй круг, но огни показались вовремя», — написал пилот в своем блоге KaReNPiLoT в Telegram.