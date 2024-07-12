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Пилот Новицкий показал красивое видео посадки Airbus в Иркутске в дождь

Самолет приземлился в условиях низкой облачности.

Источник: РИА "Новости"

Пилот Карен Новицкий показал, как выглядит из кабины самолета Airbus посадка в условиях низкой облачности. Видео летчик снял в аэропорту Иркутска рано утром 12 июля, когда в городе шел дождь. Самолет прилетел в столицу Приангарья из Москвы.

«Сегодня в Иркутске была низкая облачность. Огни ВПП (взлетно-посадочной полосы — ред.) мы увидели почти перед самым “Minimum”. Как вы слышите на видео “Hundred above” — это 100 футов до минимума. Так что я уже был готов уходить на второй круг, но огни показались вовремя», — написал пилот в своем блоге KaReNPiLoT в Telegram.

Он отметил, что такие заходы на посадку для него интереснее, чем приземление в прекрасную погоду.

12 июля в Иркутск пришла прохладная погода после двух недель тридцатиградусной жары. Днем, по сообщению иркутского УГМС, в городе +21,+23°, облачно, с прояснениями и небольшим дождем.