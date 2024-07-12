С 11 августа из Красноярска снова запустят прямые рейсы в Омск — по этому направлению будут летать самолеты Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Россия». Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
Рейсы планируются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от шести тысяч рублей, время в пути — 2 часа 15 минут.
По информации с сайта красноярского аэропорта, сейчас прямых авиарейсов в Омск нет (в 2023 году их выполняла авиакомпания «КрасАвиа»).
Напомним, со 2 ноября красноярцы смогут напрямую летать в Пермь. В зимнем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: из нашего города — по вторникам и субботам, а в обратном направлении — по средам и воскресеньям.