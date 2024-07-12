Мэр Омска Шелест сообщил о подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Дал ряд поручений по формированию плана и проведению торжеств, посвященных юбилейной дате. Сегодня на территории города проживают порядка 1 800 ветеранов и 59 участников Великой Отечественной войны. Важнейшей задачей считаю дойти до каждого. Организуем трудовые и социальные десанты, которые возьмут под свой патронаж выше обозначенные категории граждан», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.