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Мэр Омска Шелест сообщил о подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о старте подготовки к празднованию 80-летия Победы в великой Отечественной войне, которое произойдет в 2025 году.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Первое заседание организационного комитета по подготовке к 80-й годовщине Победы прошло в пятницу, 12 июля 2024 года.

«Дал ряд поручений по формированию плана и проведению торжеств, посвященных юбилейной дате. Сегодня на территории города проживают порядка 1 800 ветеранов и 59 участников Великой Отечественной войны. Важнейшей задачей считаю дойти до каждого. Организуем трудовые и социальные десанты, которые возьмут под свой патронаж выше обозначенные категории граждан», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Все события, акции, проекты, посвященные юбилею Победы, должны быть подготовлены и проведены с высоким уровнем ответственности, добавил градоначальник, уточнив, что 80-летие Великой Победы — важнейшее событие в календаре 2025 года.