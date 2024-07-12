Мэр Омска Шелест сообщил о подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Первое заседание организационного комитета по подготовке к 80-й годовщине Победы прошло в пятницу, 12 июля 2024 года.
«Дал ряд поручений по формированию плана и проведению торжеств, посвященных юбилейной дате. Сегодня на территории города проживают порядка 1 800 ветеранов и 59 участников Великой Отечественной войны. Важнейшей задачей считаю дойти до каждого. Организуем трудовые и социальные десанты, которые возьмут под свой патронаж выше обозначенные категории граждан», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Все события, акции, проекты, посвященные юбилею Победы, должны быть подготовлены и проведены с высоким уровнем ответственности, добавил градоначальник, уточнив, что 80-летие Великой Победы — важнейшее событие в календаре 2025 года.