В Перми УК должна пострадавшим от затопления почти 700 тыс.руб

В Перми управляющая компания возместит пострадавшим от затопления квартир около 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда города Перми.
Речь идет о затоплении, которое произошло в феврале этого года по адресу улица Моторостроителей, 5. По информации суда, затопление произошло из-за прорыва стояка ГВС. Отвесвтенными за техническую аварию являются ООО «Главное управление обслуживания».
«Суд взыскал в пользу истцов в возмещение материального ущерба 373 000 ₽, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 206 500 ₽, судебные расходы 55185 ₽ и в пользу каждого из четырех истцов в счет компенсации морального вреда взыскал по 10 000 ₽» — сообщили в пресс-службе суда.