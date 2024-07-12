В Перми УК должна пострадавшим от затопления почти 700 тыс.руб

«Суд взыскал в пользу истцов в возмещение материального ущерба 373 000 ₽, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 206 500 ₽, судебные расходы 55185 ₽ и в пользу каждого из четырех истцов в счет компенсации морального вреда взыскал по 10 000 ₽» — сообщили в пресс-службе суда.