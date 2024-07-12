В Екатеринбурге появился первый музей органов ЗАГС

«Многие знают, что архив органов ЗАГС можно открыть и показать только спустя сто лет, к этим документам всегда есть живой интерес, и сегодня появилась такая возможность — подержать в руках церковные документы, с которых и началась история органов ЗАГС», — рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Татьяна Акалаева.