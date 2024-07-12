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В Екатеринбурге появился первый музей органов ЗАГС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля, ФедералПресс. В Екатеринбурге открылся музей органов ЗАГС. В нем можно будет познакомиться со старейшими экспонатами и атрибутами бракосочетания. Об этом сообщают в правительстве Свердловской области.

«Многие знают, что архив органов ЗАГС можно открыть и показать только спустя сто лет, к этим документам всегда есть живой интерес, и сегодня появилась такая возможность — подержать в руках церковные документы, с которых и началась история органов ЗАГС», — рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Татьяна Акалаева.

Фотографии, протоколы, атрибуты бракосочетания, наряды невест, украшения, тексты торжественных речей — все это можно будет увидеть в стенах музея органов ЗАГС. Открытие состоялось в Ленинском районе Екатеринбурга.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Красноярском крае в ЗАГС озвучили самые необычные имена для малышей. В топ-3 вошли — Амелия, Венера и Агата.