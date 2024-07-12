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Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Хотя еще час назад в очереди со стороны Тамани стояли 70 машин.

Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.

Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.