Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час

«В очереди со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.
При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Хотя еще час назад в очереди со стороны Тамани стояли 70 машин.
Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.