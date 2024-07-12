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В Новосибирске при поиске утопленников на пляжах задействовали БПЛА

НОВОСИБИРСК, 12 июля, ФедералПресс. В Новосибирске во время патрулирования пляжей использовали БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за большого количества происшествий на воде в Новосибирской области решено применять мобильные средства оповещения, задействовать громкоговорители и беспилотные авиационные системы», — рассказали в ведомстве.

Усиленная работа МЧС будет продолжаться в течение ближайших 10 дней. Это связано с аномальной жарой, которую обещают в ближайшее время. Патрулировать будут самые опасные водоемы.

Напомним, в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности в связи с высокой смертностью на реках и озерах.