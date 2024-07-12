Ученые в Прикамье исследуют Чусовское озеро

— Мы уже испытывали аэролодку в этих местах, она преодолела все препятствия, — говорит ее изобретатель Антон Шайхутдинов. — Чусовское озеро протянулось на 15 километров, и там дуют ветра, как на море. Поэтому под водой могут оказаться перевернувшиеся в свое время судна, на которых перевозили пушнину и другие сибирские товары. Местные жители нам рассказали, что видели на берегу остатки каких-то строений, похожих на пристань. Надеюсь, мы с учеными изучим эти места.