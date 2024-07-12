Ученые в Прикамье исследуют Чусовское озеро

На север Прикамья, к Чусовскому озеру (Чердынский район) отправится экспедиция Пермского отделения Русского географического общества. В ней примут участие географы, геологи, историки, археологи, геофизики, экологи, музейные работники, водолазы и студенты старших курсов пермских вузов.
— Это озеро было своеобразным хабом на древнем водном печорском пути из Сибири в Европу, — говорит доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ Григорий Головчанский. — Территорию освоили в глубокой древности, и есть надежда найти древние плавсредства и другие артефакты.
Кроме геофизических исследований донных иловых отложений озера, которые могли сохранить артефакты старинного транспортного пути, ученые изучат так называемый волоковый путь, по которому в древности перетаскивали лодки посуху, — для этого они пройдут от Чердыни до поселка. Якша в Республике Коми. Попутно археологи будут искать стоянки человека каменного века.
Пешком до этих мест сейчас не добраться, да и на обычной лодке-моторке нечего думать: берега Чусовского озера в Чердынском районе безлюдны, а в речке Вишерке, которая из него вытекает, полно каменистых порогов. Поэтому, как сообщили в правительстве Пермского края, исследователей, провиант, научное оборудование и топливо будут забрасывать на Чусовское озеро на аэролодке.
— Мы уже испытывали аэролодку в этих местах, она преодолела все препятствия, — говорит ее изобретатель Антон Шайхутдинов. — Чусовское озеро протянулось на 15 километров, и там дуют ветра, как на море. Поэтому под водой могут оказаться перевернувшиеся в свое время судна, на которых перевозили пушнину и другие сибирские товары. Местные жители нам рассказали, что видели на берегу остатки каких-то строений, похожих на пристань. Надеюсь, мы с учеными изучим эти места.
Предполагается, что в этом году экспедиция Русского географического общества будет разведочной.
— Этим летом с помощью георадара и гидролокатора наметим места будущих поисков на дне Чусовского озера, а в следующем сезоне потом продолжим исследования путем погружения водолазов, — говорит Григорий Головчанский.