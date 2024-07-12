В Новосибирске глава Октябрьского района Александр Колмаков покидает свой пост

Глава Октябрьского района Александр Колмаков уходит с должности, проработав в администрации 12 лет. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе мэрии города.
— Увольняется по собственному желанию, — уточнили в ведомстве.
Напомним, 40-летний Александр Колмаков — уроженец Новосибирска. В ряды чиновников он вступил почти сразу после получения диплома. Был замначальника отдела архитектуры и строительства администрации Дзержинского района, главой отдела ЖКХ.
В мэрию Новосибирска Колмаков пришел в 2012 году. Его назначили начальником отдела жилищного строительства и инженерного обеспечения департамента строительства и архитектуры.
— С 20 января 2021 года Александр Колмаков назначен на должность главы администрации Октябрьского района, — отметили на сайте мэрии.
Кого теперь пригласят на этот пост, пока неясно.
Ранее мы писали, что в Новосибирске назначили нового начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Максим Кудрявцев взял на эту должность Ирину Ковалеву.