В Новосибирске на выходных ожидается жаркая и безветренная погода

В субботу, 13 июля, в Новосибирске воздух максимально прогреется до +27 градусов по Цельсию. В утреннее время столбики термометров покажут +24 градуса, затем воздух прогреется до +27. К вечеру сохранится примерно такая же температура. Ожидается солнечная и малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Порывы ветра при этом не будут превышать 4 метров в секунду.