В Новосибирске на выходных ожидается жаркая и безветренная погода

В субботу, 13 июля, в Новосибирске воздух максимально прогреется до +27 градусов по Цельсию. В утреннее время столбики термометров покажут +24 градуса, затем воздух прогреется до +27. К вечеру сохранится примерно такая же температура. Ожидается солнечная и малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Порывы ветра при этом не будут превышать 4 метров в секунду.
14 июля, в воскресенье, утро в сибирском мегаполисе вновь будет достаточно жарким — столбики термометров покажут +22 градуса по Цельсию. Днем в Новосибирске станет сравнительно жарче — температура воздуха поднимется до +30 градусов. К вечеру температура снизится до +27 градусов по Цельсию — дождей не ожидается. Скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду.
Ранее «Прецедент» сообщал, что воду в реке Плющиха в Новосибирске признали экстремально грязной.
Егор САФРОНОВ.