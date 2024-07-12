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В Новосибирске на выходных ожидается жаркая и безветренная погода

В Новосибирске на выходных, 13 и 14 июля, ожидается жаркая и безветренная погода. Об этом свидетельствуют данные с погодного сервиса «Gismeteo».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Сиб.фм

В субботу, 13 июля, в Новосибирске воздух максимально прогреется до +27 градусов по Цельсию. В утреннее время столбики термометров покажут +24 градуса, затем воздух прогреется до +27. К вечеру сохранится примерно такая же температура. Ожидается солнечная и малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Порывы ветра при этом не будут превышать 4 метров в секунду.

14 июля, в воскресенье, утро в сибирском мегаполисе вновь будет достаточно жарким — столбики термометров покажут +22 градуса по Цельсию. Днем в Новосибирске станет сравнительно жарче — температура воздуха поднимется до +30 градусов. К вечеру температура снизится до +27 градусов по Цельсию — дождей не ожидается. Скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду.

Ранее «Прецедент» сообщал, что воду в реке Плющиха в Новосибирске признали экстремально грязной.

Егор САФРОНОВ.