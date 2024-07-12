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Новосибирский стадион «Спартак» получил сертификат от РФС

Новосибирский стадион «Спартак» получил сертификат, подтверждающий его соответствие требованиям Стандарта Российского футбольного союза «Футбольные стадионы».

Срок действия сертификата составляет два года.

Решение о выдаче сертификата принято на основе положительных изменений. В частности, футбольное поле оборудовано подземным автоматизированным подогревом, имеется звуковое оповещение и необходимые световые мачты. Также функционирует цветное видеонаблюдение с функцией распознавания лиц, устроен вход с турникетами.

Кроме того, была отремонтирована Северная трибуна, а 17-й сектор на Восточной трибуне находится в процессе ремонта.

Полученный сертификат позволяет проводить на стадионе «Спартак» матчи первого дивизиона в течение двух лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ФК «Сибирь» подписал контракт с Максимом Караевым.