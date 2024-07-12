Новосибирский стадион «Спартак» получил сертификат от РФС

Решение о выдаче сертификата принято на основе положительных изменений. В частности, футбольное поле оборудовано подземным автоматизированным подогревом, имеется звуковое оповещение и необходимые световые мачты. Также функционирует цветное видеонаблюдение с функцией распознавания лиц, устроен вход с турникетами.