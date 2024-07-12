В Омске без предупреждения закрыли новый участок бульвара Архитекторов

Информация о перекрытии появилась в паблике «Аварийный Омск». Возмущённые омичи опубликовали там сразу три поста. Водители негодуют из-за того, что о перекрытии их никто не предупредил. В результате машины вынуждены разворачиваться или объезжать блоки как придётся, а большегрузные авто попали в ловушку.