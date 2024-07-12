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В Омске без предупреждения закрыли новый участок бульвара Архитекторов

Связь между двумя частями Левого берега стала чуть хуже.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 12 июля, перекрыли движение по бульвару Архитекторов между Волгоградской и поворотом на Чукреевку. Неподалёку от магазина «Агро-мастер» установили бетонные блоки. Водители пока объезжают их через поле, однако уверены: скоро и этот объезд закроют.

Информация о перекрытии появилась в паблике «Аварийный Омск». Возмущённые омичи опубликовали там сразу три поста. Водители негодуют из-за того, что о перекрытии их никто не предупредил. В результате машины вынуждены разворачиваться или объезжать блоки как придётся, а большегрузные авто попали в ловушку.

Напомним, что 1 июля подрядчик приступил к новому этапу работ, в ходе которых был закрыт перекрёсток бульвара Архитекторов с Волгоградской. При этом правый канализированный поворот продолжал работать, позволяя выезжать с Волгоградской к Меге или к Старому Кировску. После перекрытия нового участка машинам придётся ездить через Чукреевку, уверены подписчики.

Пресс-служба мэрии уже разбирается в ситуации. Ответ омичам пообещали предоставить не позднее, чем в понедельник.