В Омске без предупреждения закрыли новый участок бульвара Архитекторов

Сегодня, 12 июля, перекрыли движение по бульвару Архитекторов между Волгоградской и поворотом на Чукреевку. Неподалёку от магазина «Агро-мастер» установили бетонные блоки. Водители пока объезжают их через поле, однако уверены: скоро и этот объезд закроют.
Информация о перекрытии появилась в паблике «Аварийный Омск». Возмущённые омичи опубликовали там сразу три поста. Водители негодуют из-за того, что о перекрытии их никто не предупредил. В результате машины вынуждены разворачиваться или объезжать блоки как придётся, а большегрузные авто попали в ловушку.
Напомним, что 1 июля подрядчик приступил к новому этапу работ, в ходе которых был закрыт перекрёсток бульвара Архитекторов с Волгоградской. При этом правый канализированный поворот продолжал работать, позволяя выезжать с Волгоградской к Меге или к Старому Кировску. После перекрытия нового участка машинам придётся ездить через Чукреевку, уверены подписчики.
Пресс-служба мэрии уже разбирается в ситуации. Ответ омичам пообещали предоставить не позднее, чем в понедельник.