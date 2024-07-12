Парковку на улице Дзержинского запретят с 1 августа

Парковку на улице Дзержинского планируют запретить с 1 августа. Поставить автомобиль на стоянку будет нельзя в районе здания № 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», — пояснили в пресс-службе.
Такое решение было принято для обеспечения безопасности движения на участке улицы совместно с Госавтоинспекцией областного центра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в августе сразу два перевозчика на пяти маршрутах повысят плату за проезд. Изменения затрону автобусы №№ 28 ₽, 16к, 22, 74, 12.