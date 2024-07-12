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Лето возвращается в Хабаровск

На выходных в краевом центре потеплеет до 27.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: AmurMedia

В предстоящие выходные погода в Хабаровском крае улучшится. С поступлением более теплой воздушной массы температура повысится, а осадки прекратятся, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

Ночью субботы местами по краю еще пройдут кратковременные дожди, далее существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, 5−10 м/с. Температура ночью в пределах 10…15°С, днем 13 июля 21…26°С, 14 июля потеплеет до 24…29°С.

В Хабаровске на этих выходных возвращается лето. Осадков не прогнозируется. Ветер слабый до умеренного, 4−9 м/с. Ночи, однако, еще довольно прохладные: в пределах 11…15°С. Днем в субботу воздух прогреется до 22…24°С, а в воскресенье потеплеет до 27. В начале следующей недели в краевом центре установится жаркая погода.