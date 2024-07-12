Нелегальным мигрантам предложили запретить работать курьерами и в такси

Исследование НИУ ВШЭ показало, что средний доход россиян, постоянно или эпизодически работающих через различные онлайн-платформы, за два года вырос более чем на 40% — с 15 тыс. до 21,3 тыс. руб. в месяц. Больше всего (на 55%) вырос средний месячный доход от такой занятости у тех, для кого она является основной работой, — с 31,5 тыс. до 48,8 тыс. руб.