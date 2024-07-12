Движение транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске 15 июля

Движение автомобильного транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске 15 июля. В пресс-службе администрации областного центра сообщили, что запрет будет действовать в течении всего дня из-за проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.
— С 9:00 до 23:59 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Баррикад в районе пересечения с Черского, — пояснили в администрации.
Автовладельцам стоит учитывать изменения при планировании маршрутов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Дзержинского с 1 августа запретят парковаться. Такое решение было принято по согласованию с Госавтоинспекцией Иркутска, для обеспечения безопасности движения.