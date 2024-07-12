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Движение транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске 15 июля

Ограничение на проезд продлится весь день 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске 15 июля. В пресс-службе администрации областного центра сообщили, что запрет будет действовать в течении всего дня из-за проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.

— С 9:00 до 23:59 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Баррикад в районе пересечения с Черского, — пояснили в администрации.

Автовладельцам стоит учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Дзержинского с 1 августа запретят парковаться. Такое решение было принято по согласованию с Госавтоинспекцией Иркутска, для обеспечения безопасности движения.