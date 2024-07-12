Жара в Ростовской области на выходных снизится до +36 градусов

Жара в Ростовской области снизится на несколько градусов на грядущих выходных, 13 и 14 июля. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.
— Днем в субботу будет от +29 до +34 градусов, в воскресенье — от +31 до +36. Температура воздуха ночью сохранится в пределах +19−24, местами будет до +13 градусов, — отмечают синоптики.
Добавим, два выходных дня должны пройти без осадков, возможна небольшая облачность. Ветер ожидается северо-восточный и северный 6−11 м/с.
Ранее KP.RU сообщал, что тело мальчика в чемодане нашли около мусорных баков в Перми.