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Жара в Ростовской области на выходных снизится до +36 градусов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных в Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Жара в Ростовской области снизится на несколько градусов на грядущих выходных, 13 и 14 июля. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

— Днем в субботу будет от +29 до +34 градусов, в воскресенье — от +31 до +36. Температура воздуха ночью сохранится в пределах +19−24, местами будет до +13 градусов, — отмечают синоптики.

Добавим, два выходных дня должны пройти без осадков, возможна небольшая облачность. Ветер ожидается северо-восточный и северный 6−11 м/с.

Ранее KP.RU сообщал, что тело мальчика в чемодане нашли около мусорных баков в Перми.