Главные новости 12 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 12 июля 2024 года.
Лидеры 24 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»
На саммите НАТО 24 страны и лидеры ЕС подписали «Украинский договор», обязуясь реализовать пакет инициатив и собраться для обсуждения поддержки Украины в случае будущего нападения России.
Орбан обсудил с Трампом способы установления мира на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить мир на Украине. Встреча прошла на следующий день после саммита НАТО в Вашингтоне.
Новый премьер Британии назвал Россию угрозой поколения
Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию «угрозой поколения». Он отметил важность реакции НАТО и призвал увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП. Стармер также заявил, что Украина сама должна решать, как применять британское оружие.
Осужденный за коррупцию генерал попросил об отправке на СВО
Реутовский гарнизонный суд приговорил экс-заместителя командующего Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к 9 годам и 6 месяцам строгого режима за взятку в 19 млн руб. Он лишен звания генерал-майора и намерен искупить вину участием в СВО.
«М. Видео» обратилось в СК из-за «потребительского экстремизма»
«М. Видео» обратилась в СК и МВД из-за волны жалоб и требований выплат за некачественные смартфоны. Компания выяснила, что покупатели намеренно портили телефоны, а эксперты помогали составлять иски.