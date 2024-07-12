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Джей Балвин анонсировал альбом Rayo

Звезда реггетона из Колумбии Джей Балвин выпустит новый альбом Rayo 9 августа. Вдохновением для лонгплея отчасти стала клубная сцена Лондона, где певец исполнял еще не изданные треки, чтобы увидеть реакцию первых слушателей.

Источник: Звук

Звезда реггетона из Колумбии Джей Балвин выпустит новый альбом Rayo 9 августа. Вдохновением для лонгплея отчасти стала клубная сцена Лондона, где певец исполнял еще не изданные треки, чтобы увидеть реакцию первых слушателей.

По данным Billboard, пластинка будет состоять из 15 песен, включая фиты с Feid, Chencho Corleone, Bad Gyal, Carín León и другими латиноамериканскими артистами.

В лонгплее сочетаются реггетон, электронная поп-музыка и дембоу (что это такое, мы объясняем здесь). Отмечается, что грядущий релиз будет больше похож на «домашнюю вечеринку», чем на сборник песен. Записать именно такой альбом Балвина побудила «серьезная потребность взаимодействия с людьми».

Треклист Rayo:

«Cosa de Locos» «Polvo de tu Vida» featuring Chencho Corleone« “Swat” featuring Luar La L 4. “Bajo y Batería” “Doblexxó” featuring Feid “3 Noches” “Gaga” featuring Saiko “Gato” featuring Bad Gyal “Lobo” featuring Zion “La Noche” featuring Dei V 11. “Origami” featuring Ryan Castro and Blessd “Sólido” “Stoker” featuring Carin León “Ganster” “En Alta” featuring Omar Courtz, Yovngchimi, Quevedo, Mambo Kingz, DJ Luian

Предыдущий альбом Балвина, JOSE, вышел в 2021 году. Он был номинирован на “Грэмми”, но премию не получил.