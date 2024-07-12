Джей Балвин анонсировал альбом Rayo

В лонгплее сочетаются реггетон, электронная поп-музыка и дембоу (что это такое, мы объясняем здесь). Отмечается, что грядущий релиз будет больше похож на «домашнюю вечеринку», чем на сборник песен. Записать именно такой альбом Балвина побудила «серьезная потребность взаимодействия с людьми».